Torna a Montauro “la Notte Azzurra”, la festa del pescato dello Jonio

Il prossimo 4 agosto sul lungomare di Montauro torna “la Notte Azzurra” la festa del pescato dello Jonio.

L’evento, giunto alla terza edizione, organizzato con il patrocinio del Comune di Montauro, della Regione Calabria, del Ministero dell’Agricoltura oltre che da numerosi sponsor privati, si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti ittici calabresi e catanzaresi in particolare. Tra stand, aree ristoro e tanta buona musica, la Notte Azzurra sarà l’occasione per passare insieme una serata divertente e allo stesso tempo rilassante.

Anche quest’anno la parte gastronomica sarà curata dal noto chef Emanuele Mancuso il quale realizzerà dei piatti a base di pesce rigorosamente locale. Il “Re” della serata sarà, infatti, il pescato dello Jonio, in particolare le alici che saranno cucinate in diversi modi: arraganate, al forno, marinate secondo la migliore tradizione gastronomica calabrese.

E tra un piatto di buon pesce e un bicchiere di vino locale ci si potrà divertire ascoltando “Taranta Jonica”, storico gruppo che propone la musica popolare calabrese sotto una nuova veste, attraverso una combinazione di sonorità moderne e tradizionali.