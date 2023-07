[VIDEO] ChiaravalleArte 2023, il sindaco Domenico Donato inaugura ufficialmente la mostra

A Chiaravalle Centrale opere di artisti nazionali affermati e di giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Chiaravalle Centrale ha dato il benvenuto alla seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte”. Il sindaco Domenico Donato, accompagnato dai curatori del premio, ha ufficialmente aperto la mostra delle opere in concorso, che saranno esposte fino al 13 agosto nei locali del Liceo Scientifico di piazza Calvario.

Tanti gli artisti di livello nazionale e internazionale, tra cui Francesco Arabia, Nino Attinà, Luciano Basagni, Maurizio Bonolis, Maurizio Carnevali, Diego Cataldo, Natino Chirico, Sebastiano Dammone Sessa, Alessandro Del Gaudio, Lucia Di Miceli, Flavio Gioia, Paolo Gubinelli, Sergio Guerrini, Carmela Infante, Mario La Carrubba, Antonio La Gamba, Alessandro Maio, Iolanda Morante, Lina Morici, Giuseppe Negro, Fabio Nicotera, Vincenzo Paonessa, Gianni Rossi, Antonio Salzano, Roberto Sanchez, Giovanna Savona, Gianfranco Sergio, Ernesto Spina, Hassan Yazdani, Alessandro Cignetti.

Due sale sono interamente dedicate agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: Alois Arruzza, Maria Luisa Bevivino, Francesco Brogno, Marica Corrado, Laura Violeta Dima, Serena Fida, Eva Fruci, Luca Granato, Antonio Iannizzi, Martina Loiarro, Fiammetta Ornella Silipo, Emanuela Tavano, Gaia Valeo, Cassia Vona.

L’installazione multimediale del gruppo Makrós Aps e Novelty srl, basata su quadri di Nicola De Luca, ha suscitato particolare interesse, mentre Salvatore Start realizzerà un murales in una delle serate.

L’inaugurazione è stata introdotta dal saluto del sindaco Donato e degli organizzatori, che hanno preso la parola nel piazzale del Liceo, sottolineando l’impegno profuso per dare continuità al progetto. Tra gli intervenuti, il dirigente scolastico Fabio Guarna, il vicesindaco Pina Rizzo, la docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, storica e critica dell’arte, Lara Caccia, la presidente della Consulta della Cultura di Chiaravalle, Teresa Tino, il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, il gallerista e saggista Vincenzo Le Pera, il direttore artistico di ChiaravalleArte, Nicola De Luca.

ChiaravalleArte è un evento che punta in alto. Le opere esposte, come già accaduto lo scorso anno, saranno donate al comune e andranno ad arricchire la dotazione del costituendo Museo di arte contemporanea di Chiaravalle Centrale. La sinergia con l’IIS “Ferrari”, testimoniata dalla presenza del dirigente scolastico, Fabio Guarna, e della professoressa Rosetta Candelieri, ha portato all’avvio di un interessante percorso di Pcto per gli alunni che accompagneranno i visitatori negli orari di apertura al pubblico.

L’inaugurazione di ChiaravalleArte 2023 ha segnato l’inizio di un evento culturale di grande importanza, in Calabria, che promette di arricchire tutta la regione, e non solo Chiaravalle Centrale, celebrando l’arte contemporanea in tutte le sue forme.