Torre di Ruggiero al centro dell’innovazione tecnologica

Riunione operativa dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale presieduta dal sindaco Vito Roti

La sede municipale di Torre di Ruggiero ha ospitato una riunione operativa dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Osservatorio, nonché sindaco di Torre, Vito Roti, il direttore tecnico prof. Francesco Pungitore e il vicedirettore esecutivo avv. Maria Stefania Fera. Durante la riunione, sono state discusse e definite le strategie per promuovere sul territorio l’uso consapevole delle nuove tecnologie, con un occhio di riguardo verso l’impatto che queste possono avere sui minori.

Definiti i dettagli del primo congresso nazionale dell’Osservatorio, in programma il prossimo 12 luglio presso il centro policulturale di Torre di Ruggiero. Questo evento non sarà solo un’occasione di riflessione e di scambio culturale tra esperti e docenti, ma rappresenterà anche un passo fondamentale verso la realizzazione di un centro di formazione e ricerca di prim’ordine nel Sud Italia.

L’obiettivo principale dell’Osservatorio è quello di creare una piattaforma di conoscenza e sensibilizzazione sull’uso dell’intelligenza artificiale, considerando sia i rischi che le immense opportunità che questa tecnologia comporta. L’iniziativa si propone, pertanto, di essere un faro nello sviluppo di soluzioni innovative, con un impatto significativo sul territorio.

Le Preserre, dunque, muovono verso la realizzazione di un hub tecnologico, elemento di crescita e sviluppo per le comunità locali. Con il crescente interesse per l’intelligenza artificiale e il suo impatto sul futuro, Torre di Ruggiero e l’intero comprensorio jonico catanzarese si posizionano già come un punto di riferimento nazionale per la ricerca e l’educazione in questo settore all’avanguardia.