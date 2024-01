Volley Soverato, ufficiale il ritorno di Emma Malinov

Archiviato il 2023, sono ripresi in casa Volley Soverato gli allenamenti con l’inizio del nuovo anno. Agli ordini di coach Guidetti e del suo staff, le biancorosse si sono ritrovate al Pala Scoppa in vista della ripresa del campionato che le vedrà impegnate nella delicata trasferta di Padova.

Dopo la separazione con la schiacciatrice Jurdza e la “fuga”, l’abbandono da parte della statunitense Okenwa, la società del presidente Matozzo si é subito messa alla ricerca di nuove atlete sin dagli ultimi giorni del vecchio anno.

Sempre vigile sul mercato per portare in Calabria le due pedine mancanti, il Soverato proprio nelle ultime ore ha messo a segno un’altra importante operazione di mercato; si tratta di un gradito ritorno, dopo solo qualche mese: Emma Malinov, regista, é nuovamente una giocatrice biancorossa.

Un ritorno voluto fortemente da entrambe le parti. Dunque, ad oggi, sono tre le alzatrici a disposizione di coach Guidetti con Orlandi e Romanin che si stanno regolarmente allenando. Per quanto riguarda Malino, la scorsa stagione si é ben comportata disputando un campionato positivo.

Ha trascorso la prima parte di questa stagione in Francia e si é subito dimostrara entusiasta del suo ritorno: ”sono sempre rimasta in contatto con Soverato, e vista la loro attuale situazione e la mia voglia di tornare per giocare, abbiamo trovato velocemente un accordo. La prima parte di stagione è stata molto positiva per me. Ho avuto la possibilità di essere in un club importante, che gioca anche la champions league. Tutto questo mi

ha permesso di accomulare molta esperienza che sicuramente mi ha arricchita. Soverato è in una posizione difficile in classifica, ma torno con la convinzione che si potrà fare molto meglio ottenendo la salvezza. Lavorando bene in palestra ogni giorno, e avendo un atteggiamento sempre positivo i risultati arriveranno.. delle ragazze conosca già qualcuna e non vedo l’ora di conoscere anche le altre! Soverato mi è mancata tanto, è un

posto bellissimo! La gente è super

calorosa e molto accogliente.. mi fa

nolto piacere ritornare”.