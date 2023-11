Tragedia ferroviaria: è di Catanzaro la capotreno morta sul colpo

E’ di Catanzaro una delle due vittime della tragedia ferrovia avvenuta ieri sera a Corigliano Rossano. Si tratta di Maria Pansini, 60 anni, residente a Catanzaro Lido. Era la capotreno deceduta sul colpo in seguito allo scontro con un camion, rimasto bloccato sui binari dopo aver attraversato un passaggio a livello in località Thurio.

Secondo una prima ricostruzione la donna era vicino al conducente del convoglio, sopravvissuto all’impatto. La Pasini, residente nel quartiere marinaro di Catanzato, mamma di una figlia, lavorava da tempo per Trenitalia. L’altra vittima è un giovane marocchino di 24 anni, Said Hannaoi, che era alla guida del camion.

“In questa sera di grande dolore nel cuore di tutti noi amanti delle ferrovie calabresi, il solo nostro pensiero va ai familiari delle vittime, ed alla grande famiglia dei ferrovieri: non ci sono davvero altre parole”, scrivono intanto dall’Associazione Ferrovie in Calabria, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica del terribile incidente che ha provocato anche la morte dell’autista del camion. Illesi i 10 passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale 5677.

Intanto, dai primi riscontri il passaggio a livello è risultato regolarmente funzionante e chiuso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.