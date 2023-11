Tragico incidente in Calabria, treno travolge autoarticolato: due morti

Due persone sono morte a seguito di un tragico ed – al momento – inspiegabile incidente avvenuto questa sera a Corigliano-Rossano, dove un treno, il Regionale 5677, ha colpito in pieno un autoarticolato prendendo entrambe fuoco.

La tragedia si è verificata attorno alle 19 in località Thurio e l’impatto – secondo alcuni testimoni – sarebbe stato così forte da sembrare una esplosione allertando quindi residenti e passanti.

Sul posto sono rapidamente giunti i Carabinieri assieme al personale medico del 118 ed ai Vigili del Fuoco, necessari per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Purtroppo per le vittime – un uomo che era alla guida del camion, Said Hannaoui, 24enne marocchino, ed una donna, Maria Pansini, 61enne capotreno (di Catanzaro Lido) che era vicina al macchinista (rimasto illeso) al momento dell’incidente – non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo.

Rfi e Trenitalia confermano invece che sono tutti illesi i dieci passeggeri presenti sul convoglio. Completamente distrutto il camion, notevolmente danneggiato il treno mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso.

Le indagini, avviate da subito dagli inquirenti, sono ora rivolte a comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto e, in particolare, come mai il mezzo pesante si trovasse sui binari.

Da quanto appreso da Trenitalia, difatti, il camion avrebbe occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri della società ferroviaria, risulta regolarmente funzionante e chiuso nei pressi di Thurio.

Una ipotesi, evidentemente ancora tutta da verificare, è che il camion possa aver attraversato i binari poco prima che il passaggio a livello si abbassasse rimanendo poi intrappolato sulla strada ferrata pochi secondi prima che arrivasse il treno che lo avrebbe così investito ad una velocità di circa 130 chilometri orari.