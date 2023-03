Tragico incidente in autostrada, un morto e una donna in gravi condizioni

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale con supporto di Autogrù è impegnata dalle ore 14.15 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione nord tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano.

Coinvolti tre automezzi un furgone, una autovettura Citroën ed un trattore stradale.

Deceduto il conducente della vettura mentre la passeggera ferita in modo grave veniva estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto elisoccorso, polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Attualmente il tratto autostradale, utilizzato a senso unico alternato per lavori sulla corsia sud, è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.