Evento moltiplicatore del progetto Englife al Malafarina di Soverato

Ad una settimana dal rientro dall’Irlanda della delegazione italiana dello staff Erasmus+ del Malafarina, coordinato dalla prof.ssa Savina Moniaci, che ha visto una selezione di studenti dell’Istituto impegnati in team internazionali provenienti da Polonia, Grecia e Serbia in workshop digitali diretti dal professor Claudio Cherubino, l’Istituto soveratese si prepara ad accogliere, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il 21 marzo i partner di Englife per l’evento moltiplicatore di questo progetto innovativo coordinato dalla Luminar Foundation polacca.

Ad aprire i lavori il Dirigente dell’istituto soveratese prof. Saverio Candelieri a cui seguiranno i saluti della coordinatrice polacca Justyna Gieżyńska e della Referente Pedagogica Erasmus+/eTwinning USR Calabria prof. Nadia Crescente.

Nel corso dell’evento sarà proposto un approccio innovativo per l’insegnamento delle lingue, una metodologia inclusiva il cui obiettivo principale è integrare efficacemente la tecnologia come mezzo per l’apprendimento delle lingue, orientando la naturale inclinazione degli studenti nell’uso della tecnologia per mero intrattenimento verso un utilizzo a fini didattici, incoraggiandoli e motivandoli a diventare discenti autonomi.

I docenti interessati potranno iscriversi accedendo al seguente link: https://forms.gle/Y7sL6P2Cc32oaFcg6 .

L’evento sarà trasmesso in streaming: http://shorturl.at/arvUX