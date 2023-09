Tragico incidente in moto, muore un giovane carabiniere

L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 a Bivio Bagni a Lamezia. Un giovane carabiniere di 36 anni, L.G., in servizio presso la stazione di Sant’Eufemia, è deceduto alle prime ore di oggi per le ferite riportate a seguito del violento impatto.

Secondo quanto si è appreso, il 36enne era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la rotatoria del Bivio Bagni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia e carabinieri ed il militare è stato trasferito in codice rosso in ospedale dove si è spento nelle ore successive.