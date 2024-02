Tragico incidente sulla Statale 106, muore un giovane di 19 anni

Un impatto violento si è verificato nella tarda serata di ieri sulla Statale 106 Jonica a pochi metri dal Parco Archeologico di Sibari, che ha visto coinvolte due auto.

Su una vettura viaggiavano, secondo quanto emerso, cinque persone mentre sull’altra auto, vi era solo il conducente.

A seguito dell’incidente un giovane di 19 anni di Crotone ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri quattro ragazzi che erano insieme a lui, sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave, trasferiti all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Gli altri invece, sono stati portati al Giannettasio di Corigliano-Rossano. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente avvertito in un tratto in cui spesso avvengono incidenti mortali e che e’ stato definito “curvone della morte”.