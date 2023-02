Trasversale delle Serre, si incomincia a vederne la fine

In data odierna l’Anas ha convocato presso il sito “Colle dello Scornari” nei pressi del comune di Vazzano, una riunione con i sindaci interessati dall’attraversamento della Trasversale delle Serre, la Regione Calabria, e il Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” per fornire, anche mediante il TG 3 Regionale una informativa sui prossimi lavori relativi al tratto “superamento colle Scornari”, i cui lavori inizieranno a giorni; nonché sullo stato dell’arte dei restanti lotti:

1) “superamento cimitero di Vazzano”,

Lotto in fase di aggiudicazione, inizio lavori previsti prima dell’estate;

2) ”Vallelonga-Vazzano”, la gara d’appalto è stata pubblicata in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, i lavori dovrebbero iniziare entro l’anno;

3) ”bretella Gagliato- Campo Petrizzi” già finanziata e di prossima pubblicazione la gara;

4) ”Gagliato – Soverato” progettazione definitiva in via di approvazione, resta da finanziare quota parte del fabbisogno per il quale la Regione si sta già adoperando.

Dunque, a scanso di ulteriori intoppi, ci sentiamo di dire che finalmente, dopo 50 anni di promesse, sembra esserci la volontà di portare a termine questa infrastruttura che consente ai territori delle Serre di uscire da un atavico isolamento. Questo grazie anche, e soprattutto, all’impegno e alla dedizione dell’ingegnere Caporaso, commissario della stessa infrastruttura, e dell’Ingegnere Canalella che ha preso a cuore la problematica, i quali hanno raggiunto in meno di un anno risultati di grande rilievo.

Ribadiamo, cmq, che il ruolo del comitato è quello di continuare a vigilare, seppur con spirito di collaborazione e fiducia nei professionisti sopra menzionati, fino alla definitiva conclusione dei lavori.

Il presidente

Fioravante Schiavello