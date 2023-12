Tredicenne morto a scuola, da autopsia emersa presenza di una sofferenza cardiaca

Serviranno accertamenti più approfonditi, come l’esame istologico, per stabilire le cause esatte del decesso del 13enne di San Costantino morto giovedì scorso a scuola, durante l’ora di educazione fisica.

È quanto risulterebbe dall’esame necroscopico eseguito nel pomeriggio di ieri dal medico legale Katiuscia Bisogni incaricato dal pubblico ministero titolare del caso Cecilia Rebecchi.

L’autopsia, comunque, avrebbe fatto emergere la presenza di una sofferenza cardiaca di cui il piccolo Domenico sarebbe stato affetto.

Si dovrà quindi stabilire se la stessa fosse riscontrabile o meno ad una visita medica. Oggi pomeriggio alle 15, intanto, si celebrano nella Chiesa Madre di San Costantino, i funerali del ragazzo.