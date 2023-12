“Natuzza in the world” su Rai Italia, va in onda in tutto il mondo il docufilm su Natuzza

Il giorno di Natale, lunedì 25 Dicembre verrà trasmesso in America, Australia e Asia il docufilm sulla vita di Natuzza Evolo “Il Rifugio delle anime, storia di Natuzza Evolo” dalle 17.30 alle 18.30.

Scrive Pino Nano: “Lo speciale non è altro che la storia di questa donna che raccontava di vedere e di parlare con la Madonna. Ma la mistica di Paravati raccontava anche di essere in grado dialogare con gli angeli e con le anime dei defunti e lo speciale – la regia è di Simone Rubin –, propone alcune interviste inedite ed esclusive rilasciate a Rai Calabria, in cui Natuzza raccontava come dietro le spalle di ogni uomo c’è un angelo con il quale io parlo e che mi aiuta a conoscere cosa pensa e cosa vuole chi viene a cercarmi”.

“È lo stesso angelo – ripeteva più volte Natuzza – che mi permette di parlare tante lingue diverse, pur non essendo io mai andata a scuola, e pur non avendo mai imparato né a leggere né a scrivere. Un racconto avvincente, che ripropone anche immagini inedite delle stigmate della donna di Paravati in varie fasi della sua vita, tutte testimonianze fotografiche autentiche e strettamente legate al giorno del Venerdì Santo di ogni anno”.

“Un caso di fede ancora irrisolto, ricco di troppi misteri, e di tanti interrogativi irrisolti, e che a cento anni dalla nascita di Natuzza Evolo hanno trasformato la storia di questa contadina calabrese in una vera e propria leggenda popolare. Sarà ora la Chiesa di Papa Francesco ad analizzare i frutti di Paravati e a decidere sulla santità o meno di Natuzza Evolo, anche se per la gente che l’ha incontrata e conosciuta – questo è il messaggio finale dello speciale televisivo di Rai Italia – Natuzza è già Santa”.

Speriamo che Papa Francesco possa riconoscere in Natuzza quella santità che ha caratterizzato la sua vita e di cui siamo un po’ tutti testimoni. Le donne che hanno contribuito a risvegliare la fede nella Chiesa vanno santificate.

Paolo Marraffa