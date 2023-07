Turismo, il successo della brochure di Naturium

Giovanni Sgrò: un itinerario unico per scoprire la Calabria “vera”

Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium, ha riscosso un grande successo con il lancio della sua brochure turistica dedicata alla Calabria. Questo strumento unico di mappatura e informazione, che comprende un itinerario di luoghi da visitare e una dettagliata scheda culturale, viene stampato in 15.000 copie ogni anno.

In un audace passo avanti verso l’accessibilità e la condivisione delle risorse, a partire da questa stagione, Sgrò ha reso disponibile il layout della brochure a tutti, gratuitamente. Ristoranti, hotel, lidi balneari, amministrazioni comunali… tutti hanno ora la possibilità di personalizzare l’impostazione grafica prodotta da Naturium con i propri loghi e stamparla.

Ma cosa ha spinto Sgrò a intraprendere questa iniziativa? “Un progetto che parte da lontano”, ha dichiarato. Quando si è pensato alla brochure, c’era il desiderio di promuovere la Calabria “vera”, quella fatta di storia millenaria, tradizioni, cultura e ottima gastronomia locale.

Sgrò ha aggiunto: “Quest’anno, abbiamo abbinato la mappa alla campagna della vacanza sospesa, che ha riscontrato un grande successo sui media nazionali. Ogni giorno riceviamo numerose richieste di informazioni. La Calabria può essere promossa anche in questo modo, partendo dal basso, con l’impegno spontaneo e sincero di tutti noi”.

L’iniziativa di Naturium è un passo significativo verso l’apertura del turismo locale a un pubblico più vasto. Unisce la tradizione e la cultura calabrese in un’unica brochure, accessibile a tutti. È un progetto che pone la Calabria sulla mappa turistica nazionale, mostrando tutto ciò che la regione ha da offrire.

In un’era in cui le informazioni sono alla base delle decisioni dei viaggiatori, l’innovativa brochure di Sgrò è destinata a essere un punto di riferimento indispensabile per chiunque voglia esplorare la Calabria.

Con il suo approccio innovativo, Naturium sta ridefinendo le modalità con cui la Calabria viene promossa e sperimentata, portando a un incremento del turismo responsabile e all’apprezzamento delle ricchezze locali. Tutto questo dimostra come, partendo dal basso, si possa veramente fare la differenza. Un’iniziativa che, senza dubbio, contribuirà alla crescita e alla valorizzazione del territorio calabrese.