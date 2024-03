L’associazione Fiabipark rilancia l’eroe omerico in Calabria con il progetto EDUCARE

Ulisse in Calabria, tra mito e leggenda, oggetto continuo di discussioni e interpretazioni contrastanti è l’oggetto del progetto “Educare” Ulisse in Calabria promosso dall’associazione Fiabipark, da oltre dieci anni, operante nel settore ludico-ricreativo con annessi servizi nel sociale, sempre più spesso promotrice di eventi culturali rivolti alle nuove generazioni e alle famiglie.

Con tale progetto, patrocinato dalla Regione Calabria e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si intende riaccendere i riflettori sul mito di Ulisse, attraverso il coinvolgimento di esperti in vari settori.

Il progetto “Educare” alla riscoperta del passaggio dell’eroe omerico dall’Istimo di Catanzaro, si svilupperà nell’arco di dieci mesi, presso la sede dell’Associazione Fiabipark sita nella zona industriale di San Floro (CZ).

Saranno previste una serie attività rivolte ai bambini e ai ragazzi (da 6 a 14 anni): dal laboratorio di “fotografia partecipata” alle “proposte di cittadinanza attiva”, dagli incontri alla riscoperta dell’affascinante mondo dell’apicoltura allo scavo simulato, dal laboratorio “In cucina con Ulisse” all’orientamento nello spazio e nel tempo attraverso i pianeti, dallo “Yoga” ai laboratori di socializzazione sulla storia del territorio attraverso il laboratorio teatrale.

Sono previste inoltre delle uscite mirate legate alle tematiche trattate.

Per saperne di più sul progetto “Educare” la presidente dell’Ass. “Fiabipark”, Maria Carmela Bonaparte è lieta di annunciare la presentazione in programma per Sabato 9 Marzo alle ore 10,30, presso il parco divertimenti Fiabipark.