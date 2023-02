Un omaggio speciale … la prima raccolta di poesie di Giò Libera donna calabro-jonica!

Caro Tito, abbiamo l’onore ed il piacere di tenere a battesimo Giò Libera proprio nell’uscita della sua prima raccolta di poesie “Sogni e Desideri” … fresca fresca di stampa, sebbene l’edizione stata datata simbolicamente Natale 2022, giorno in cui è stata presa la decisione di donare ai nostri Lettori tale esordio poetico-esistenziale. Complimenti a Giò Libera e, davvero, tantissimi Auguri in tutto e per tutto.

Leggendo il titolo dell’opuscolo poetico “Sogni e desideri” viene spontaneo affermare che … “i sogni sono desideri e i desideri sono sogni” (il più delle volte) … come evidenzia una celebre canzone del 1950, probabilmente basata romanticamente sulle teorie dei sogni del neurologo e filosofo austriaco Sigmund Freud (1856-1939), fondatore della psicoanalisi. Su tale slogan si sono basati pure numerosi libri e persino film (a partire dallo stesso film di Walt Disney su Cenerentola, 73 anni fa). Giò Libera è lo pseudonimo di una donna calabro-jonica, la quale ama pure fotografare le aurore e le albe che nascono sul nostro mare dell’antico mito. E’ un altro modo di scrivere “poesie di luce” e l’opuscolo ne dà alcuni incantevoli esempi. Ma, lasciamo che i nostri carissimi Lettori possano scoprire e gustare, pagina per pagina, verso per verso, poesia per poesia, foto per foto, gli aneliti di questa donna che si mostra “regina di sensibilità”. Noi ci diamo appuntamento alla lettera n. 452 mentre ti ringrazio doppiamente per questa 451 che vede nascere ufficialmente una “Stella” nell’Universo della Poesia … con i suoi “Sogni e Desideri”. Cordialità, Domenico Lanciano (www.costajonicaweb.it) IN ALLEGATO – Opuscolo “Sogni e Desideri” di Giò Libera:

1 ALLEGATO – Copertina “Sogni e Desideri”

2 ALLEGATO – Pagine interne opuscolo “Sogni e Desideri”