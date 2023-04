Un ponte verso il Canada, alla scoperta della qualità dei prodotti calabresi

La Confartigianato Imprese Calabria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed il supporto organizzativo della Camera di Commercio Italiana in Canada West, promuove un’azione di incoming di buyers esteri interessati ai prodotti agroalimentari calabresi. In particolare, vino, liquori, prodotti biologici, olive e olio di oliva, pasta, sott’oli, bevande analcoliche, formaggi, caffè.

La missione si svolgerà il 6 e 7 aprile 2023 con degli incontri B2B tra gli operatori esteri e le aziende locali e visite aziendali.

L’appuntamento di domani – che si terrà al Grand Hotel Lamezia – prevede alle 10 la presentazione del workshop, alla presenza del presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano, del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, Pietro Falbo e di Alex Martyniak della Camera di Commercio Italiana in Canada West. A seguire, sono previsti gli incontri B2B tra i buyers esteri e le aziende calabresi; la conclusione dei lavori è prevista per le 16.30. Sono oltre 20 le aziende calabresi selezionate dai buyers che avranno la possibilità di promuovere i prodotti e, in particolare, accogliere venerdì 7 aprile i rappresentanti delle imprese canadesi nelle proprie aziende.

Due giorni di incontri che offriranno l’opportunità alle aziende di far conoscere i propri prodotti e le fasi di lavorazioni, con l’auspicio che possano definirsi nuovi accordi commerciali. Un approccio diretto per le aziende locali che avranno l’opportunità di confrontarsi con il mercato estero e verificare l’appetibilità delle proprie produzioni.