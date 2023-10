Un Principe e i sapori della Calabria: l’esclusivo viaggio gastronomico di Alberto di Monaco a Terranova Sappo Minulio

Sotto i riflettori internazionali, grazie agli istituti scolastici agrari di Renisa si è celebrata la ricchezza agricola e culinaria in un evento che ha visto protagonista la nobiltà monegasca

Gli occhi di tantissime persone piene di entusiasmo erano puntati su Terranova Sappo Minulio, quando il Principe Alberto di Monaco ha fatto il suo ingresso trionfale per un evento speciale. E tra le stelle dell’accoglienza, gli istituti agrari di Renisa Calabria hanno brillato, rappresentando con orgoglio la ricchezza agricola della regione.

Gli istituti agrari dell’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle, I.I.S. I.T.G. e Ist. Prof. Enogastronomia e Ospitalità alberghiera Vibo Valentia, Ist. Prof. Agrario Melito Porto Salvo, Ist. Tecnico Agrario Caulonia, Ist. Tecnico Agrario e Ist. Prof.le Enogastronomia e Ospitalità alberghiera di Palmi e altri centri di eccellenza hanno allestito degli stand molto apprezzati, mettendo in risalto i prodotti tipici della Calabria.

Dai prelibati oli d’oliva ai vini, passando per formaggi, salumi, la nocciola di Cardinale, il miele e altre delizie, tutto ciò che rende grande l’agricoltura calabrese era esposto in maniera magnifica. E il feedback? Semplicemente straordinario.

Il Sovrano di Monaco, noto per il suo interesse verso le cause ambientali e per la sua curiosità culinaria, ha mostrato un apprezzamento particolare per le specialità presentate. Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria conferitagli dalla Città di Terranova Sappo Minulio il Principe ha avuto anche l’opportunità di assaporare e conoscere i prodotti autentici di una terra generosa e passionale, dai prodotti dell’agricoltura trasformati secondo ricette tipiche calabresi.

In margine all’evento, la Presidente Renisa Calabria, d.t. Lina Zaccheria ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Oggi, la Calabria e i suoi istituti agrari non hanno solamente accolto un Principe, ma hanno aperto le porte al mondo intero, in uno scenario magico che richiama usi, costumi e consuetudini di una terra semplice e accogliente, che vuole diffondere il Know-how Made in Italy.

Ogni stand, ogni prodotto esposto, racconta una storia di dedizione, tradizione e amore per la nostra terra. Sono profondamente orgogliosa di come la nostra regione sia stata rappresentata e sono certa che l’impressione lasciata sarà duratura e positiva”.

L’evento si è concluso tra gli applausi e l’entusiasmo generale, con la consapevolezza che quando si uniscono tradizione, qualità e passione, il risultato non può che essere trionfale.

Presenti all’evento gli studenti degli istituti Agrari della Calabria e quelli dell’Istituto “Einaudi Alvaro” di Palmi, questi ultimi sotto la guida dei docenti di indirizzo e la supervisione dello Chef stellato Filippo Cogliandro, hanno preparato un ricco buffet di prelibatezze da far assaggiare al Principe.

Orgogliosi dei loro ragazzi, i dirigenti scolastici presenti all’evento, Fabio Guarna, Eleonora Rombolà, Eva Nicolò, Vincenzo Zappia, voce dell’evento il Prof. Riccardo Rossetti.