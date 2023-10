Ancora Alta velocità zona sud di Soverato (Lettera aperta al Sindaco)

Egregio Signor Sindaco,

Ancora una volta La disturbiamo per farle presente la situazione seria e preoccupante della velocità fuori controllo, precisamente sui tratti di strada paralleli – Via Amirante..rettilineo dal Liceo Scientifico/Polizia stradale fino alla curva verso destra che porta al palazzetto dello sport e – Via Guarasci.. in particolare dal giardino/scuola materna ‘Padre Pio’ fino all’uscita Sud proprio con sbocco su Via Amirante.

Questi due tratti di strada vedono ogni giorno vetture in transito a velocità folle, da ritiro della patente. Perfavore intervenga con installazione di dossi in serie, affinché non si verifichi, come già successo in varie occasioni, qualche incidente o altra situazione grave.

La cosa è stata segnalata più volte, anche alle forze dell’ordine. Se il limite è di 30kmh non si dovrebbe transitare a 70/80kmh se non oltre… Abbiamo numerosi video che evidenziano la situazione di pericolo in questi due tratti stradali. Non si può continuare così.

Possibile che Lei non possa (o non voglia?) far mettere tre/quattro dossi “in serie” , a distanza di cinquanta metri (o poco più) uno dall’altro, in modo da evitare il transito a velocità elevatissima, che spesso avviene anche guidando con il cellulare in mano? Aspettiamo il prossimo morto o incidente grave? Le stiamo facendo presente tale situazione di disagio, nella speranza che Lei comprenda e provveda.

Faccia installare tre/quattro dissuasori su via C.Amirante e altrettanti su via Guarasci, spesso imboccata in alternativa alla prima, ma a velocità assurda, da arresto immediato, ci creda…gentilmente ascolti questa richiesta…non dia retta a chi magari la sconsiglia, la dissuade, le dice che non servono.

Servono eccome perché obbligano chiunque a rallentare. E si devono installare al più presto perché la situazione è palesemente fuori controllo… e siamo comunque in centro abitato!! Dato che non ci si vuole rendere conto che il limite è di 30kmh (Trenta!) , dato che andare a cento all’ora è ormai consuetudine normale, (anche di chi non ha alcuna urgenza di correre), dato che guidare distratti dal cellulare è purtroppo cosa quotidiana…faccia installare questi benedetti dossi, (tra l’altro ci sono anche delle scuole in zona) , ma almeno tre/quattro di fila affinché, superato il primo, ci siano appunto gli altri e non si riprenda ad andare a velocità massima (cosa che avviene praticamente sempre) .

Quantomeno evitiamo gravi situazioni di pericolo per i residenti (e non solo). I modi ci sono per far rispettare sempre i limiti di velocità su tutto il territorio comunale. La preghiamo pertanto di provvedere al più presto, non ci vuole poi tanto né a comprendere la situazione, basta un minimo di buonsenso, né a provvedere per fare procedere chiunque a velocità ridotta, come previsto dalla Legge, come sarebbe palesemente opportuno. Si sa perfettamente che ciò avviene per assenza di dossi in primis e di…multe adeguate!!!

La ringraziamo infinitamente perché è un intervento assolutamente necessario di sicurezza stradale e pubblica, e come Lei saprà ogni giorno veniamo a conoscenza di tragedie dovute quasi sempre all’alta velocità dei mezzi ed alla guida distratta per uso dei cellulari. Pertanto per cortesia prenda subito provvedimenti per l’installazione dei dissuasori di velocità nella zona e nei tratti sopraindicati. Grazie ancora.

Francesco