Una festa di popolo a Santa Caterina dello Ionio per la Festa de L’Unità

“E’ ora di costruire l’alternativa al Governo del Paese e della Calabria – Santa Caterina dello Ionio, un esempio di buone pratiche di amministrazione”, è questo il tema scelto per la Festa de L’Unità, il consueto appuntamento politico ormai storicizzato, così come dichiarato dal sindaco Ciccio Severino, organizzato dal locale circolo del Partito Democratico che ogni anno affronta tematiche di attualità politica.

I lavori, quest’anno, si sono svolti il 14 ottobre scorso, in occasione del 16mo compleanno del PD, nei locali della palestra comunale che ha registrato una massiccia partecipazione di cittadini, iscritti, simpatizzanti ed amici, oltre che di sindaci, amministratori e dirigenti di ogni parte della Calabria, i quali hanno potuto assistere ad un interessantissimo dibattito.

Un’anteprima dal titolo “scuola e territorio” ha di fatto aperto la manifestazione. Hanno preso parte oltre che la segretaria Maria Antonietta De Francesco, anche il consigliere Raffaele Dolce, la prof.ssa Caterina Leto, coordinatrice del plesso scolastico e il prof. Giancarlo Caroleo, preside del CPIA di Santa Caterina dello Ionio.

Si è parlato di dimensionamento scolastico e delle difficoltà legate alla scuola in Calabria e sono stati offerti interessanti spunti di riflessione su quest’ambito delicato che in queste settimane sta tenendo banco nella nostra Regione. Il sindaco e la segretaria si sono detti molto soddisfatti per questo spazio coordinato dal consigliere Dolce per aver affrontato un tema di prioritaria importanza.

Spazio poi al dibattito, introdotto dalla giovanissima Alessia Caporale, studentessa universitaria che si è soffermata nel fornire alcuni cenni storici sulla Festa de l’Unità e sull’importante lavoro condotto dal circolo in sinergia con l’amministrazione Severino.

Sono così intervenuti la segretaria di circolo Maria Antonietta De Francesco, che ha messo l’accento sulla collaborazione con l’amministrazione, sottolineando come il dialogo, la comunicazione e non le sterili polemiche siano l’ingrediente necessario per ottenere risultati positivi.

È intervenuto il sindaco di Santa Caterina dello Ionio Ciccio Severino, che ha ringraziato fortemente la segretaria, il direttivo, il circolo e tutti i componenti del tavolo dei relatori richiamando all’unità di fronte ai venti del populismo e delle maldicenze. Ha parlato di lavoro e di come Santa Caterina sia riuscita a dare risposte concrete nel contrasto al fenomeno della disoccupazione. Ha così tracciato il bilancio di numerosi risultati raggiunti e descritto tante buone pratiche amministrative. Ha parlato di futuro ed alcuni nuovi obbiettivi che il Governo deve necessariamente centrare come l’ammodernamento della SS106;

È stata poi la volta di Domenico Giampà segretario PD Catanzaro, che ha incentrato il suo intervento sulle tante battaglie della segreteria provinciale del PD tra cui salario minimo e dimensionamento scolastico, riservando parole positive nei confronti del circolo, del sindaco e di tutta l’amministrazione.

È poi intervenuta Giusy Iemma presidente PD Calabria e vicesindaco di Catanzaro che ha voluto trasmettere un messaggio di vicinanza di tutto il popolo democratico della Calabria alle popolazioni colpite dalla guerra tra Israele e Palestina. Dinnanzi ad una destra che tanto nuoce a Governo di Paese e Calabria, ha indicato il Partito Democratico come unica forza in grado di contrastarla.

Ha così preso la parola Enza Bruno Bossio, membro della direzione Nazionale del PD che, nel sottolineare la tenace azione dell’amministrazione Severino, ha ribadito l’importanza di attuare riforme incisive così come interventi strategici nell’ambito delle infrastrutture. Perché è inutile parlare di ponte quando in Calabria manca l’alta velocità!

Successivamente è intervenuto Nicola Irto, segretario regionale PD e senatore della Repubblica, che ha indicato la strada dell’unità quale via da seguire per arginare la destra che sta penalizzando ancora la Calabria ed il Paese, individuando nel capitale umano del Partito Democratico, la vera risorsa capace di cambiare le cose ed invertire la rotta.

Ha concluso i lavori, l’onorevole Paola De Micheli, già Ministro dei Trasporti e Deputata della Repubblica Italiana che si è detta onorata di essere presente ad un evento così partecipato e sentito dal popolo democratico calabrese. Ha voluto ringraziare il sindaco Severino insieme al Circolo per il grande lavoro che ogni giorno svolge come sentinella del territorio. Ha ribadito l’importanza del ruolo dei sindaci ed anche la dinamicità della loro azione. Ha parlato di trasporti ed infrastrutture, ma soprattutto della SS106 quale opera da realizzare con priorità.

Al termine, stand gastronomici tradizionali e tanta musica, hanno fatto da cornice alla manifestazione.

L’onorevole Paola De Micheli, nella mattina di domenica, ha fatto visita nel Centro Strico di Santa Caterina dello Ionio e firmato il libro d’onore presso la sede Municipale.