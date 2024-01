Undicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori Over 35

Nell’undicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, alla fine del girone di andata, il Real Filadelfia conquista il platonico titolo di CAMPIONE D’INVERNO del girone A, con uno score veramente invidiabile: 11 partite giocate, 9 vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta, 31 reti segnate e solo 7 subite. Comunque, sabato pomeriggio, il Real Filadelfia è riuscito ad imporsi in trasferta sul difficile campo del “Baldassarre Sinopoli” contro la squadra locale della Nuova Soverato, nella partita clou della settimana. Mattatore dell’incontro per la propria squadra, senza ombra di dubbio, il bomber vibonese Antonio Caruso, classe 92, chiamato bonariamente dai propri compagni “pongino”, che si metteva in evidenza con una tripletta realizzata già nel primo tempo del match. In virtù di questa ottima performance Antonio Caruso stacca tutti gli altri competitor nella speciale classifica marcatori del girone, portandosi a quota 13 reti realizzate.

Nel secondo tempo le cronache raccontano di una Nuova Soverato scesa in campo motivata e decisa a riaprire la partita, ma non sono bastate le segnature del solito Pietro Fodero e di Gualtieri a rimettere la partita in carreggiata, ma il risultato finale rimaneva inchiodato tre a due per la squadra ospite. Il Boys Marinate, seconda forza del girone, con qualche fatica, supera la pratica Lamezia Golfo, avendo definitivamente la meglio sulla squadra lametina solo nel finale del secondo tempo, con le reti ad opera di Juan Pablo Malerba e del rientrante nei ranghi Silvio Pisani, a lungo, quest’ultimo, fuori rosa a seguito di un brutto incidente stradale. Soddisfazione a fine gara per il team lametino, nella consapevolezza di aver dato il massimo ed aver tenuto testa fino alla fine, con grande coraggio e determinazione a quella formazione che tutti gli osservatori definiscono “una corazzata “.

L’Ecosistem Lamezia Soccer nell’anticipo di venerdì sera infligge una pesante sconfitta all’Amatori Soveria Mannelli, giunta al Gianni Renda di Sambiase per disputare l’incontro con una panchina inesistente, per via delle defezioni ed assenze principalmente dovute alle non perfette condizioni fisiche ed atletiche di molti tesserati. Cinque a zero il risultato finale con le marcature di De Grazia, Paletta. Paolo Carnovale e la doppietta di Virgilio Mantovano, subentrato, a metà secondo tempo, al posto dello stesso bomber De Grazia. La Vigor Old Boys conquista la quarta vittoria consecutiva, due ad uno, andando a violare il pur sempre difficile terreno di gioco di Borboruso, con una prestazione in rimonta, in quanto a passare per primi in vantaggio erano stati gli uomini locali con un bel gol di Aretino, ma nel secondo tempo la squadra del presidente Dileo ribaltava il risultato con due segnature ad opera di Galea e di La Neve.

Vince in trasferta a Migliuso anche l’Alchimia Jonica, tre ad uno il risultato finale per i soveratesi, in una partita giocata con grande approssimazione da parte della squadra ospite, per espressa ammissione e dichiarazione dello stesso mister Salvatore Umbrello, intervistato a fine gara dagli organi di stampa, faceva rilevare, come nonostante la vittoria, la sua squadra aveva giocato una delle più brutte partite di questo campionato. Le reti sono state realizzate da Mazzei per i locali e da Scicchitano, Teti e Pitingolo per gli ospiti. La Casa dello Sport conquista la sua seconda vittoria consecutiva nel derby lametino contro la Computer Assistance, due a zero il risultato, con segnature ad opera di Di Giorgio e Cugnetto.

Nel girone B invece l’Hammers conquista il titolo di CAMPIONE D’INVERNO anch’esso con un ruolino di marcia impressionante, in undici partite, dieci vittorie ed una sconfitta. Ma ritornando al campionato, l‘Hammers nello scontro al vertice supera il Catanzaro Lido per cinque reti a tre ed aumenta il suo già cospicuo vantaggio in testa alla classifica. Partita subito in salita per il Catanzaro Lido, già al primo minuto va in rete l’Hammers con Sinopoli, ma in questa occasione si infortuna il portiere Rizzuto, che deve abbandonare il campo e non avendo in distinta un sostituito, mister Valentino opta per un giocatore già sul terreno di gioco, Franco Greco, che certamente, a fine gara, nonostante le quattro reti subite, non ha fatto rimpiangere, in un ruolo non suo, il compagno di squadra.

Da segnalare, per onor di cronaca, un gesto di alta sportività da parte dell’Hammers, in conseguenza ed in ragione dell’incidente occorso al portiere del Catanzaro Lido, all’or quando, alla ripresa del gioco, con la palla al centro del campo, la squadra del presidente Pironaci rimaneva immobile e consentiva a Matteo Brandonisio, indisturbato di segnare una rete, che riportava subito le squadre in perfetta parità. Consentiteci di dire, con una punta di sano orgoglio, che solo in questi campionati amatori riusciamo a vedere atti e gesti di tale correttezza e sportività, perché questo è lo spirito e l’intendimento dei tornei ASC Calabria.

Una partita che, nonostante la posta in palio era alta, si è svolta e conclusa nell’assoluta correttezza in campo, con ammissione da parte degli sconfitti della superiorità in attacco degli uomini di mister De Siena, che raggiungono la quota ragguardevole di 50 reti realizzate in undici incontri, ad una media di 4,5 segnature a partita. Le altre reti sono state realizzate da Pironaci, Anastasi ed ancora dal solito Sinopoli, mentre per il Catanzaro Lido le altre due segnature sono state opera di Ricca e Brandonisio. Finisce in parità il match tra Under 101 ed Antico Forno, uno ad uno, con segnature rispettivamente di Romeo e Giampà, in una partita tutto sommato equilibrata e con poche emozioni.

La Stella Maris invece ha la meglio sulla Stella Rossa, lo scontro tra le “Stelle“ termina con il risultato di quattro a due in favore della squadra di bomber Michele Critelli, autore di una tripletta. Le altre segnature ad opera di Fontanella e per la squadra giallo-rossa timbrano la marcatura Argirò ed Antonio Critelli. Vince, finalmente, l’Eagles 2020, ritornando vittoriosa dalla trasferta di Monasterace, infliggendo alla squadra locale una sonora sconfitta per quattro reti a due, autori delle marcature Nicoletta, Parrotta, Cartolano e Paparazzo per gli ospiti e Miriello Emanuele ed Armocida per i locali.

AMAMI MAC 3 – ALCHIMIA JONICA 1 – 3

NUOVA SOVERATO – REAL FILADELFIA 2 – 3

CASA DELLO SPORT – COMPUTER ASSISTANCE 2 – 0

ECOSISTEM LAMEZIA – AMATORI SOVERIA 5 – 0

BORBORUSO NEL CUORE – VIGOR OLD BOYS 1 – 2

BOYS MARINATE – LAMEZIA GOLFO 2 – 0

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 29

2) BOYS MARINATE 27

3) ECOSISTEM LAMEZIA S. 25

4) NUOVA SOVERATO 24

5) VIGOR OLD BOYS 22

6) ALCHIMIA JONICA 17

7) CASA DELLO SPORT 13

8) AMATORI SOVERIA 10

9) COMPUTER ASSISTANCE (-1) 8

10) BORBORUSO NEL CUORE (-1) 6

11) LAMEZIA GOLFO 3

12) AMAMI MAC 3 1

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 13 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 9 RETI (2 RIGORI)

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 8 RETI

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 8 RETI (1 RIGORE)

PITINGOLO GIUSEPPE – ALCHIMIA J. 7 RETI

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 7 RETI

FORTUNATO VILLELLA – ECOSISTEM 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 6 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE E REAL FILADELFIA CON 31 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO AMAMI MAC 3 CON SOLO 8 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 39 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI BOYS MARINATE CON +25

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI AMAMI MAC 3 CON -31

RISULTATI GIRONE B

HAMMERS – CATANZARO LIDO 5 – 3

UNDER 101 – ANTICO FORNO 1 – 1

STELLA ROSSA – STELLA MARIS 2 – 4

MONASTERACE – EAGLES 2020 2 – 4

Riposava: INVICTA 2010

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

1) HAMMERS 30

2) STELLA MARIS 18 (CON 1 PARTITA IN MENO)

3) CATANZARO LIDO 16 (CON 3 PARTITE IN MENO)

4) INVICTA 2010 16 (CON 2 PARTITE IN MENO)

5) UNDER 101 11 (CON UNA PARTITA IN MENO)

6) STELLA ROSSA 8 (CON UNA PARTITA IN MENO)

7) EAGLES 2020 8 (CON 2 PARTITE IN MENO)

8) ANTICO FORNO 4 (CON 4 PARTITE IN MENO)

9) MONASTERACE 2 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS- HAMMERS 13 RETI (1 RIGORE)

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 10 RETI

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 9 RETI

GIULIANO SIMONE – HAMMERS 8 RETI

CRITELLI MICHELE – STELLA MARIS 7 RETI

STATISTICHE GIRONE B

– MIGLIORE DIFESA CATANZARO LIDO CON 16 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO HAMMERS CON 50 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO MONASTERACE ED ANTICO FORNO CON 15 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA ANTICO FORNO CON 35 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI HAMMERS CON +29

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI ANTICO FORNO CON -20