Unione dei Comuni, positivo il bilancio della PLAVI e dell’estate 2023

L’Assessore con delega alla Polizia Locale, Luigi Aloisio, e il Presidente della Giunta dell’Unione dei Comuni Versante Ionico, Francesco Severino, tracciano il bilancio del primo step di una riorganizzazione complessiva della PLAVI e dell’estate 2023.

E’ proseguita l’azione di controllo del territorio nei Comuni di Guardavalle, Santa Caterina, Isca, Sant’Andrea e San Sostene attraverso la PLAVI, Polizia Locale Associata dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico.

E’ proseguita nella scia della programmazione tracciata dalla Giunta con la delibera n. 35 del 12.9.2022, con la quale è stato approvato un più complesso Progetto per il rafforzamento dei presidi di legalità nei Comuni che hanno conferito la funzione della Polizia Locale all’Unione (San Sostene, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle).

Il progetto rientra nell’obbiettivo complessivo diretto a seguire il principio fondamentale di buona azione amministrativa: «Lavorare insieme per risparmiare le risorse e aumentare i servizi e la qualità degli stessi». Le azioni sinergiche e mirate si spingono con forza dall’utilizzo corretto della video sorveglianza, anche ai fini della protezione ambientale, al contrasto degli abusivismi ed alla sicurezza stradale.

Il servizio, quello della PLAVI, è fondamentale, perché concepito e realizzato su un territorio organizzato oltre il confine comunale. Diversamente, non si potrebbe immaginare un servizio di sicurezza in cui il comune non dialoghi con il comune limitrofo, come pensare che le caserme dei Carabinieri non collaborino fra di loro.

Molte le difficoltà, in un’estate che triplica le esigenze, con molti eventi serali che richiedono ulteriori forze in campo. Tante le sanzioni irrogate per un non corretto modo di conferire i rifiuti, con un netto e deciso contrasto agli utenti che scorrettamente tentano di inquinare l’ambiente con abbandono irregolare degli stessi.

L’intenzione è quella di migliorarsi costantemente, come stabilito nella programmazione che prevede un continuo potenziamento della PLAVI, cui i Sindaci dei predetti Comuni, con i loro uffici e professionalità scelte nel loro interno, guardando oltre le solite visioni campanilistiche, cercano di ottenere servizi di qualità e sopratutto completi per ogni aspetto afferente le competenze della Polizia Locale.

A conforto che questo metodo di lavorare insieme è la strada giusta, i Sindaci dei Comuni di Guardavalle, Santa Caterina, Isca, Sant’Andrea e San Sostene prendono atto che, in data 4.8.2023, il Parlamento ha dato delega al Governo al fine di dare il massimo dei contributi ai comuni che conferiscono le funzioni alle Unioni, e questo significa che presto arriveranno anche le risorse.