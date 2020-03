“Universo Minori” in contatto online con le scuole con racconti e storie

L’Associazione Universo Minori, presieduta dalla dottoressa Rita Tulelli, ha assunto un’interessante iniziativa con l’avvocato Maria Claudia Conidi, per riempire di contenuti le giornate dei piccoli scolari della Primaria, soggetti, come tutti, alle vicissitudini sanitarie di questi difficili giorni, e tenuti perciò lontani dalle lezioni ordinarie.

Ha distribuito, sulle piattaforme dei docenti di alcune scuole catanzaresi e del territorio limotrofo, due racconti scritti dall’avvocato Claudia Conidi dal titolo: “Non tutti i mali vengono per nuocere” e “Il mondo e la vita”, che, divertendo, svolgono un compito educativo, e non solo per i bambini: sapersi adattare a momenti come quelli che stiamo attraversando, e non in maniera passiva, ma quasi approfittandone per migliorarsi e per sviluppare la fantasia.

I giovanissimi lettori, infatti, sono invitati a commentare i racconti con disegni e altre forme di creatività, che, quando sarà finito questo duro periodo, potranno diventare una una rappresentazione teatrale.