Usciti di casa per andare a scuola, due ragazzi scomparsi in Calabria ritrovati a Roma

Grande preoccupazione in provincia di Vibo, a seguito della scomparsa di due giovani di cui si erano perse le tracce dalle prime ore del mattino di ieri. Oggi la lieta notizia: sono stati ritrovati a Roma. Si tratta di una ragazzina e del fidanzato che, partiti per recarsi a scuola, non hanno fatto più rientro nell’abitazione.

A renderlo noto è stata la sorella della ragazza, la quale ha precisato che la giovane era vestita con un pantalone bianco e la maglia grigia.

Qualcuno li avrebbe notati alla stazione di Lamezia Terme. Qualche altro li avrebbe visti a Briatico. Per ben 24 ore dei due ragazzi si erano perse le tracce, ma qualche ora fa è giunta la notizia del ritrovamento nella Capitale. I due minorenni stanno bene e sono pronti a ritornare a casa.