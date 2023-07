Vasto incendio di vegetazione nel quartiere marinaro, zona Sud, di Catanzaro.

Sul posto squadre della sede centrale, distaccamento di Sellia Marina, distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Girifalco e Taverna con supporto di autobotti per rifornimento idrico.

Circa 25 unità e 8 mezzi impegnati.

In via precauzionale evacuate abitazioni in via Trapani e Via Melito di Porto Salvo.