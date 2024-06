Venerdì 14 giugno a Catanzaro il convegno “La questione curda”

Nel Cimitero di Via Paglia in Catanzaro c’è la tomba del Generale Sherif Pasha. La singolarità della cosa spinge ad approfondire la ricerca sull’illustre Personaggio, sul ruolo che egli ha avuto nelle vicende storiche del suo tempo, sulla Nazione senza Stato che è il Kurdistan. I Kurdi sono il più grande popolo al mondo senza Nazione, vittima di discriminazione, persecuzione e alleanze tradite.

Essi sono un popolo indo-europeo. I loro progenitori sono i Sumeri (quelli della città-stato e della scrittura cuneiforme la cui civiltà fiorì tra il 4100-1750 a.C., mille anni prima della Magna Grecia) e i Carduchi (abitanti delle montagne a nord del Tigri nel 400 a.C.).

Un loro predecessore fu il Saladino (Salah al Din) che fondò la dinastia Ayybidi (1174-1250) governando dalle coste libiche, all’ Egitto, fino alla Turchia Meridionale, incluse le Città Sante di La Mecca e Medina e fino allo Yemen. Monarca avveduto e diplomatico liberò la Città Santa di Gerusalemme nel 1187 sconfiggendo i Cavalieri Crociati (3^ Crociata, 1189 – 92, capeggiata da Federico Barbarossa, Riccardo Cuor di Leone e Filippo II Augusto di Francia).

Numerosissime sono stati i tentativi di formare uno Stato Kurdo. Il più famoso è l’accordo di Sèvres, del 10 agosto 1920, che prevedeva la costituzione di uno Stato Kurdo, cosa che non venne mai realizzata. La conseguenza del mancato Stato Indipendente è che i Kurdi oggi vivono divisi fra Turchia, Siria, Iraq e Iran.

L’ultimo sforzo, in ordine di tempo, è il referendum che il Kurdistan ha indetto, il 25 settembre 2017, per sancire, in via unilaterale, la propria indipendenza da Baghdad. La partecipazione è stata massiccia e il risultato ha visto il voto favorevole per oltre il 90 percento.

Il potenziale passaggio dall’autonomia (dal 1992) all’indipendenza di uno Stato Kurdo ha provocato reazioni negative in Turchia, in Iran e in Siria. L’indipendenza del Kurdistan Iracheno diventa pertanto una sfida che si consuma fra le fragilità interne e i complessi equilibri regionali.

Ci parleranno della Questione Kurda il Professore Francesco Tamburello (Laureato in Storia presso l’Università di Messina), il Dottor Jasim Mustafa Tawfix, di origini Kurde, (Testimonianza vissuta) e il Dottor Nando Castagna, che relazionerà sul Generale Sherif Pasha sepolto a Catanzaro.