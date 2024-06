Giovedì 13 giugno al Supercinema di Soverato il film “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”

Giovedì 13 giugno, Supercinema di Soverato, alle 19 e alle 21. Produttrice del film per Salice Production è la soveratese Cosetta Lagani. Una testimonianza con materiali video e audio in larga parte inediti sugli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer a 40 anni dalla morte.

Un racconto emotivo costruito con il solo utilizzo di repertorio, frutto di tre anni di ricerche, per offrire una prospettiva inedita sugli ultimi momenti di vita del segretario del PCI: dal malore durante il comizio di Padova, alla morte quattro giorni dopo in ospedale, l’11 giugno 1984, fino all’imponente funerale tenutosi in Piazza San Giovanni a Roma il 13 giugno.

Il film-documentario “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”, il nuovo lavoro del regista Samuele Rossi, che racconta con materiali video e audio, in larga parte inediti, gli ultimi giorni di vita del

celebre segretario del PCI, a 40 anni dalla morte (11 giugno 1984), arriva in Calabria e sarà proiettato il 13 giugno al Supercinema di Soverato (provincia di Catanzaro, in via Sorelle Scoppa 8/12), in un doppio

appuntamento, alle ore 19 e 21.

Tra i produttori del film c’è Cosetta Lagani, con la sua Salice Production, originaria di Soverato, già nota a pubblico e critica per aver prodotto i pluripremiati film documentari d’arte Sky distribuiti nei cinema in tutta Italia, incluso al Supercinema di Soverato, e in 60 paesi del mondo, tra cui “Firenze e gli Uffizi”, “Caravaggio, l’anima e il sangue” e “Michelangelo, Infinito”.

Il film documentario – in concorso al Biografilm Festival a Bologna – è il risultato di un lungo lavoro produttivo e di ricerca della Echivisivi di Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro ed è co-prodotto con Salice Production di Cosetta Lagani e Solaria Film di Emanuele Nespeca, in collaborazione con Sky Documentaries. Ora arriva in sala distribuito da OpenDDB Distribuzioni dal Basso.

Il film inizia e finisce su un sorriso, quello di Enrico Berlinguer, sul palco di Piazza delle Erbe a Padova, giovedì 7 giugno 1984. Il segretario del Partito Comunista Italiano fatica a concludere il suo comizio, si ferma dopo poche parole, riprende il discorso, suda vistosamente: vicino a lui ci sono i compagni di partito. Porta a termine il suo intervento – sarà l’ultimo della sua vita – e sorride verso le persone accorse, per la campagna elettorale per le elezioni europee imminenti. Si sentono i cori “Enrico, Enrico!”. Poco dopo Enrico Berlinguer.