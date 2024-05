Venerdì 17 maggio a Soverato la presentazione del libro-evento “Calabria la prima Italia”

I tanti che finora lo hanno già letto o recensito concordano nel fatto che “Calabria la prima Italia” sia il libro-evento più importante di questi ultimi anni per il popolo calabrese, cui vengono restituiti il vanto e la dignità storica non soltanto di avere dato il nome all’Italia, nata nel nostro Istmo di Catanzaro 3500 anni fa grazie a Re Italo, ma anche di aver contribuito addirittura in modo determinante alla stessa civiltà occidentale.

Calabria persino come fenomeno della Storia! Evidenze e concetti che verranno analizzati dal prof. Giulio De Loiro il quale terrà la relazione centrale nella Sala consiliare del Palazzo di Città di Soverato, venerdì 17 maggio alle ore 18.00 in una conferenza culturale organizzata dalla locale Libera Università della Terza Età e del Tempo Libero.

Sarà presente pure l’Editore Giuseppe Meligrana di Tropea il quale ha dato alle stampe nel novembre 2023 la versione italiana del volume che è già, dopo appena cinque mesi, alla seconda edizione. Scritto dalla docente americana Gertrude Slaughter e pubblicato dall’Università del Wisconsin (USA) nel luglio 1939, tale pregevole libro è stato tradotto recentemente da Sara Cervadoro per interessamento dell’associazione “Calabria Prima Italia” di Badolato, fondata nel 1982 e da sempre diretta dal giornalista Domenico Lanciano, il quale ha scoperto tale importante opera nel 2006 essendo prima quasi del tutto sconosciuta.

Infatti pare che esistano soltanto tre copie in lingua inglese nelle biblioteche pubbliche italiane: due a Roma e una nella Provinciale di Catanzaro (purtroppo rimasta praticamente ignorata e non valorizzata in questi 85 anni di esistenza).

Interverrà all’incontro di Soverato pure il filosofo andreolese Salvatore Mongiardo, fondatore e animatore della Nuova Scuola Pitagorica di Crotone, che è uno dei maggiori studiosi della “Prima Italia” e, in particolare, di Pitagora, avendo al suo attivo numerosi libri in cui cerca di spiegare in modo nuovo la Storia della Calabria da neolitico di cinquemila anni fa fino a Cassiodoro (Squillace 480 – 580 circa).

Finora “Calabria la prima Italia” è stato presentato con molto interesse e successo a Reggio Calabria mercoledì 20 dicembre 2023 e a Squillace mercoledì 3 gennaio 2024. Prossimamente sarà la volta della Biblioteca Calabrese di Soriano (VV) e della Biblioteca Pubblica Vincenziana di Davoli (VV), mentre alcuni docenti stanno cercando di presentarlo entro la prossima estate a Lamezia Terme.