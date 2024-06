Venerdì 7 giugno a Badolato un convegno sulla violenza di genere

Venerdì 7 giugno presso la delegazione comunale di Badolato Marina si terrà un convegno molto importante dove si affronterà il tema della violenza di genere e nello specifico la violenza contro le donne.

L’amministrazione comunale di Badolato ha stipulato una convenzione con l’associazione attivamente coinvolte e durante il convegno la presidente, l’avvocato Stefania Figliuzzi spiegherà il progetto in essere con l’apertura di un centro di ascolto presso il nostro comune.

L’associazione basata sul lavoro di volontariato delle socie professioniste specializzate che gestiscono il servizio di contrasto alla violenza di genere, gestisce gli sportelli di ascolto rivolgendosi alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di maltrattamenti, violenza, abusi e offrono accoglienza, consulenza, sostegno e reinserimento sociale garantendo la massima riservatezza.

Ln fenomeno purtroppo ormai in continuo aumento quello della violenza contro le donne e le istituzioni hanno il dovere di intervenire e sensibilizzare anche attraverso iniziative del genere per dare aiuto, supporto e sostegno alle vittime. spesso per vergogna, paura e timore non si fanno denunce o segnalazioni e questo non permette di poter contrastare il fenomeno.

Continua l’impegno di questa amministrazione comunale che lavora a sostegno delle fragilità operando giornalmente sul territorio.