Viaggia in Treno e Scopri la Calabria: dalla consolidata esperienza decennale nel settore del turismo ferroviario calabrese, nasce una nuova iniziativa firmata Associazione Ferrovie in Calabria. In collaborazione con la Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia ed Il Treno della Sila – Ferrovie della Calabria, l’Associazione lancia un calendario di eventi che coinvolge tutta la rete ferroviaria e tutte le province calabresi. Dalla Ferrovia Jonica a quella Tirrenica, alla Ferrovia Silana, ogni settimana sarà disponibile un affascinante itinerario in treno, sia storico che Regionale, per scoprire le bellezze paesaggistiche, storico-culturali ed enogastronomiche della nostra Regione.

L’ambiziosa iniziativa è dedicata ai primi dieci anni di attività dell’Associazione Ferrovie in Calabria, che coincide inoltre con il decennale della nascita della Fondazione FS Italiane, con la quale l’Associazione calabrese è convenzionata ed attiva nell’organizzazione di treni turistici con materiale rotabile d’epoca, come nel caso de IL TRENO DEGLI DEI.

Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, oltre ad avvalersi della primaria collaborazione con le imprese ferroviarie, mette in rete una lunga serie di operatori turistici del territorio, grazie ai quali è stato possibile costruire gli itinerari che a breve descriveremo: dal FAI – I Giganti della Sila, a Kalabria Experience, alla Fondazione Santa Critelli, Italia Nostra sezione Crotone, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e tante altre realtà anche del settore eno-gastronomico.

Gli eventi spaziano da IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA lungo la Ferrovia Jonica e Tirrenica con destinazione Brancaleone, Bova, Crotone e Reggio Calabria, al Geoturismo Esperienzale sulla relazione Lamezia Terme Centrale e Reggio Calabria Centrale – Tropea, al Treno della Sila – Ferrovie della Calabria con itinerari dedicati al FAI – Giganti della Sila, al tour sugli impianti di risalita di Lorica, alla scoperta del bellissimo Centro Visite Cupone del Parco Nazionale della Sila. Tutti gli itinerari sono anche realizzabili su richiesta per scolaresche, attraverso il Progetto SCUOLA – FERROVIA dell’Associazione Ferrovie in Calabria: gli istituti scolastici interessati possono contattare l’Associazione all’indirizzo info@ferrovieincalabria.it per pianificare e costruire gli itinerari secondo le esigenze delle comitive scolastiche.

Di seguito, il calendario degli eventi già pianificati e prenotabili fino ai primi giorni di giugno:

– Domenica 12 marzo 2023: IL TRENO DELLA SILA con Itinerario delle Vette e dei Giganti della Sila;

– Domenica 19 marzo 2023: Geoturismo Esperienzale con il Tropea Line, da Lamezia Terme Centrale a Tropea, con visite a Zungri e Zaccanopoli ;

– Domenica 26 marzo 2023: IL TRENO DELLA SILA in occasione delle Giornate di Primavera del FAI, con visita ai Giganti della Sila ;

– Domenica 2 aprile 2023: Domenica al Museo con IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA. Da Catanzaro Lido via Jonica e Lamezia Terme Centrale via Tirrenica a Reggio Calabria, per scoprire le bellezze del Museo Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace;

– Sabato 8 aprile 2023: IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA – ITINERARIO DEL BERGAMOTTO da Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale, alla scoperta di Brancaleone Vetus e del Percorso Pavesiano ;

– Domenica 16 aprile 2023: IL TRENO DELLA SILA con Itinerario delle Vette e dei Giganti della Sila ;

– Domenica 23 aprile 2023: Crotone ed il suo Centro Storico con IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA, in partenza da Catanzaro Lido;

– Domenica 30 aprile 2023: IL TRENO DELLA SILA alla scoperta del Centro Visite Cupone e dei Giganti della Sila ;

– Sabato 6 maggio 2023: IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA – ITINERARIO DEL BERGAMOTTO da Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale, alla scoperta di Brancaleone Vetus e del Percorso Pavesiano ;

– Domenica 7 maggio 2023: Domenica al Museo con IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA. Da Catanzaro Lido via Jonica e Lamezia Terme Centrale via Tirrenica a Reggio Calabria, per scoprire le bellezze del Museo Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace ;

– Domenica 14 maggio 2023: Geoturismo Esperienzale con il Tropea Line, da Reggio Calabria Centrale a Tropea, con visite a Zungri e Zaccanopoli ;

– Sabato 20 maggio 2023: IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA – ITINERARIO DEL BERGAMOTTO da Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale, alla scoperta di Brancaleone Vetus e del Percorso Pavesiano ;

– Domenica 28 maggio 2023: IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA – Alla scoperta di Bova e della Civiltà Grecanica, con partenza da Catanzaro Lido;

– Domenica 4 giugno 2023: Domenica al Museo con IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA. Da Catanzaro Lido via Jonica e Lamezia Terme Centrale via Tirrenica a Reggio Calabria, per scoprire le bellezze del Museo Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace ;

– Sabato 17 giugno 2023: IL TRENO DELLA MAGNA GRAECIA – Alla scoperta di Bova e della Civiltà Grecanica, con partenza da Catanzaro Lido;

Per l’occasione l’Associazione Ferrovie in Calabria ha creato una apposita sezione del nostro portale di booking dei treni turistici Railbook, raggiungibile all’indirizzo www.scoprilacalabriaintreno.it che invitiamo a visitare per tutti i dettagli degli eventi, già disponibili e prenotabili. Avremo modo di illustrare questo nuovo progetto nella giornata di domani, nella bellissima vetrina del Museo Ferroviario di Pietrarsa, durante il Decennale della Fondazione FS Italiane: in questa occasione si pianificherà anche la prossima stagione de IL TRENO DEGLI DEI, il treno turistico con materiale rotabile d’epoca che nell’agosto 2021 ha collegato Paola con Reggio Calabria Centrale via Tropea, riscuotendo un successo senza precedenti.

Roberto Galati – Associazione Ferrovie in Calabria