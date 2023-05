[VIDEO] Cultura, lo scrittore Francesco Pungitore al Salone del Libro di Torino

Selezionato tra i migliori autori self-publisher dell’anno, ha presentato il suo recente saggio di filosofia della scienza “Metafisica dell’intelligenza artificiale”

Lo scrittore, giornalista e docente di Filosofia Francesco Pungitore tra i protagonisti dell’ultima edizione del Salone del Libro di Torino. Autore selezionato tra numerosi talenti emergenti, Pungitore è stato riconosciuto come uno dei migliori autori italiani self-publisher dell’anno dalla redazione de “Ilmiolibro.it” che fa capo al prestigioso gruppo editoriale “Gedi L’Espresso”.

Pungitore ha catturato l’attenzione dei lettori con il suo saggio “Metafisica dell’intelligenza artificiale”. Opera che esplora l’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale, tracciando un percorso filosofico tra le intersezioni di questa tecnologia avanzata e la condizione umana.

Un lavoro apprezzato non solo per la sua acuta analisi, ma anche per l’accessibilità dei contenuti con cui affronta argomenti tanto complessi e avveniristici.

Il libro è stato accolto con entusiasmo dal vasto pubblico del Salone del Libro di Torino, a testimonianza del desiderio diffuso di comprendere meglio le implicazioni profonde dell’intelligenza artificiale nella nostra società.