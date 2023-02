[VIDEO] Naturium incontra la dottoressa Barbara Ziparo: dall’allattamento allo svezzamento, cosa sapere

La scelta del biologico sia per le mamme che per il bimbo che comincia a sperimentare le prime pappe

Allattamento e svezzamento. Quale alimentazione per la mamma e come preparare le prime pappe al bimbo che comincia a sperimentare il cibo? La scelta del biologico emerge nelle parole della dottoressa Barbara Ziparo, biologa nutrizionista, ospite del “Naturium” di Montepaone Lido. “La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità – ha affermato la dottoressa nel corso dell’incontro – consiglia l’allattamento al seno esclusivo fino al sesto mese di vita, per poi iniziare gradualmente a introdurre i diversi cibi.

Solitamente, comunque, due condizioni che possono indicare che il piccolo è pronto per iniziare ad assaggiare alimenti diversi dal latte materno sono lo spuntare dei dentini e lo stare seduto da solo senza difficoltà, posizione che permette una regolare digestione; inoltre dai cinque-sei mesi in poi migliora la coordinazione delle dita e l’organismo conosce una ulteriore fase del suo sviluppo che predispone all’introduzione di alimenti diversi dal latte materno”.

“Sia per la mamma durante l’allattamento che per il bimbo che inizia lo svezzamento è sempre preferibile una alimentazione di tipo biologico – le sue conclusioni. – Le motivazioni sono diverse: l’assenza di sostanze nocive e tossiche, di antibiotici, ma anche il fatto che i prodotti biologici sono naturalmente più ricchi di nutrienti e di gusto, nel rispetto dell’ambiente e dei suoi organismi”.