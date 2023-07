[VIDEO] Naturium: un viaggio di vent’anni tra sostenibilità e benessere

Il successo del primo Vegan Fest di Montepaone suggella l’impegno costante di Giovanni Sgrò

Naturium non è nato ieri. Vent’anni di iniziative, incontri e attività testimoniano un impegno inarrestabile per la sostenibilità ambientale, l’amore per la nostra terra, il benessere del pianeta e un approccio all’alimentazione che privilegia il sano e il naturale. Dietro a tutto ciò, la caparbia dedizione di Giovanni Sgrò, ideatore e fondatore del progetto culturale Naturium.

Quest’anno, l’apice di questo impegno è stato raggiunto con il successo del primo Vegan Fest Naturium a Montepaone, che ha visto una partecipazione al di là di ogni aspettativa. Una vittoria che appartiene senza dubbio a Sgrò, che ha saputo dare vita a una manifestazione che unisce tradizione e modernità, locale e globale.

La peculiarità del Vegan Fest Naturium risiede nel suo approccio culinario unico che ha sposato Oriente e Sud America con le ricche e gustose tradizioni del territorio calabrese. Ogni stand dell’evento era un invito a un viaggio gastronomico intorno al mondo, con una costante – l’amore per i prodotti locali di qualità.

Ovviamente la Calabria ha avuto un ruolo di primaria importanza nella riuscita dell’evento, con le sue preziose eccellenze come vino, liquirizia e olio che hanno arricchito le proposte culinarie di questa serata indimenticabile.

Il successo del Vegan Fest Naturium segna un traguardo importante, ma non è che una tappa di un percorso più ampio che Giovanni Sgrò e il progetto Naturium stanno portando avanti con determinazione da vent’anni. Un viaggio dedicato alla promozione di un mondo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente e che promette di continuare a stupire e ispirare nei prossimi anni.