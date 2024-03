Vìola il divieto di avvicinamento all’ex moglie, 46enne arrestato

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne crotonese, per aver violato il provvedimento con cui era stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal G.I.P. del Tribunale a tutela della ex moglie.

Nell’ottobre 2023, a seguito della denuncia sporta dalla donna per maltrattamenti, l’uomo, deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone all’esito delle indagini, era stato sottoposto alla predetta misura cautelare.

Gli operatori, allertati da una passante che aveva sentito delle urla provenire dall’abitazione, sono intervenuti e, dopo aver fatto ingresso nell’appartamento, hanno trovato l’uomo all’interno della casa familiare, noncurante del provvedimento emesso a suo carico alcuni mesi prima.

Pertanto, il predetto è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., posto agli arresti domiciliari.