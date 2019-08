Violento scontro sulla Statale 106 nella notte, un morto

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con immenso dolore l’ennesimo incidente mortale avvenuto pochi minuti fa sulla S.S.106 al Km 386 nel comune di Trebisacce in localita’ Pigna Grande. Pare che un’auto di grossa cilindrata (BMW Serie 6) sia sbandata, per cause ancora in corso di accertamento, ed ha travolto un’Alfa 156.

L’autista probabilmente straniero è deceduto ed è rimasto incastrato in auto. Sulla 156 due genitori e 3 bambini. Tutti ricoverati presso il Pronto Soccorso di Trebisacce, pare in condizioni non gravi. Sul posto Polstrada e Carabinieri di Trebisacce, VIgili del Fuoco di Castrovillari con fiamma ossidrica e soccorsi stradali sella Socas.

Traffico bloccato e deviato sulla vecchia Statale 106. Seguiranno ulteriori informazioni nelle prossime ore. L’Associazione ringrazia chi ha segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106