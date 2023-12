Vittoria al tie break per il Volley Soverato contro il Brescia

Meritata e importante vittoria del Volley Soverato al tie break contro la forte Millenium Brescia di coach Beltrami. Una gara giocata bene da capitan Buffo e compagne che non si sono date per vinte anche quando le avversarie erano in vantaggio. Un successo che porta punti e una ventata di entusiasmo in casa calabrese.

Non era facile per le biabcorosse contro le più quotate avversarie che puntano alle posizioni alte di classifica. Passiamo alla gara. Soverato in campo con Romanin e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio.

Rispondono le ospiti di Beltrami con la palleggiatrice Scacchetti e opposto Malik, al centro Babatunde e Torcolacci, schiacciatrici sono Pamio e Bulovic con Pericati nel ruolo di libero. Inizia la partita con Brescia che spinge forte e guadagna punti di margine sulle locali; 13-19 il punteggio e Soverato non riesce a recuperare cedendo il set 17/25.

Nel secondo set Soverato entra in campo con un piglio diverso ed il punteggio rimane in equilibrio. Soverato e Brescia si alternano nel punteggio con la fase del set che entra nel vivo. Vantaggio minimo per Soverato, 23-23, e chiude la squadra di Guidetti 25/23. Terzo set che vede le due squadre sempre in equilibrio con il Soverato che conduce 13-12.

Allungo calabrese sul 16-12 con time out per Beltrami. Non mollano le ospiti che ribaltano il punteggio e guadagnano due palle set 22-24. Soverayo dopo un time out recupera lo svantaggio ma cede 24/26. È un Soverato battagliero anche nel quarto set. La squadra ionica conduce 18-14, e con attacchi e difese super la squadra di casa vince il gioco 25/17 conquistando il tie break con merito.

Parte bene la Millenium sul 2-4 ma Soverato ribalta e va avanti 6-4. Bellissima gara al Pala Scoppa. Time out per Beltrami. Al cambio campo 8-6 per le padrone di casa. Sul 12-9 time out per Brescia e al rientro in campo la squadta di casa vince 15/13 con un attacco fuori delle ospiti. Due punti importanti per Soverato che sale a quota dodici in classifica. Sabato prossimo match in trasferta contro la Bartoccini Perugia.

Volley Soverato 3

Millenium Brescia 2

Parziali set: 17/25; 25/23; 24/26; 25/17; 15/13

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 4, Romanin 4, Coccoli, Tolotti ne, Zuliani 3, Frangipane 23, Orlandi ne, Buffo 22, Guzin 17, Vittorio (L), Okenwa 7. Coach: Ettore Guidetti

MILLENIUM BRESCIA: Fiorio, Pinarello, Tagliani (L), Scacchetti, Torcolacci 11, Pamio 20, Bulovic 19, Pericati (L), Brandi 2, Malik 3, Babatunde 9, Pinetti, Ratti 8. Coach: Alessandro Beltrami

ARBITRI: Morgillo Davide – Pecoraro Sergio

DURATA SET: 22’, 29’, 30’, 26’, 19’. Tot 2h09’

MURI: Soverato 14, Brescia 5