Vittoria importante per il Volley Soverato contro il Bologna

Con un grande cuore, una grande grinta e un Pala Scoppa da sogno, il Volley Soverato ritorna a vincere conquistando tre punti importanti in un periodo difficile. Vittoria meritata per questa squadra che nonostante le difficoltà sta giocando al massimo.

Passiamo alla gara. Soverato in campo con Romanin e Zuliani a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. Rispondono le ospiti di coach Zappaterra con Saccani al palleggio e Fiore opposto, al centro Neriotti e Tresoldi, in banda Lotti e Ristori con libero Laporta. Gara al via con il Soverato che sospinto dal pubblico di casa piazza un break sul punteggio di 10-7.

Primo time out dell’incontro é per le ospiti. Spingono ancora le biancorosse che allungano sul 14-9 e altro time out per Bologna. Gioca benea squadra di Guidetti e con un murone di Romanin si porta sul 20-11. Chiude il set la compagine di casa per 25/15. La Fcredil Bologna inizia bene il secondo parziale con coach Guidetti costretto al time out sul 3-6; altro time out per Soverato costretto ad inseguire sul 4-10. Fase difficile adesso per le ragazze di Guidetti con il pubblico che sta vicino alle ragazze incitandole dagli spalti.

C’è il Soverato e il punteggio vede adesso le squadre vicine, 17-18. Reazione delle biancorosse. É Barbazeni che pareggia i conti 18-18 ed é time out per coach Zappaterra. Fase decisiva del set, con Bologna sul più due, 20-22. Pareggia i conti Soverato e ospiti che ricorrono al tkme out. Sul 23-23 é Frangipane a guadagnare il set point, 24-23, e chiude 25/23. Terzo set al via con punteggio in equilibrio, 12-13, e squadre in parità 14-14.

Time out Bologna. Break ospite, 18-22, e Soverato costretto ad inaeguire. Quattro palle set per le ospiti, 20-24; Soverato dimezza lo svantaggio, 22-24 e Bologna ricorre al time out. Al rientro chiude la Fcredil 22/25. Soverato rientra in campo con più cattiveria e si porta sul più cinque, 9-4, c9n time out Bologna. Soverato é sul piu quattro, 16-12 con il Pala Scoppa una bolgia. Si avvicina Bologna e Guidetti chiama time out sul 17-15.

Nuovo più quattro per le calabresi e contro time out chiesto dalle ospiti sul 19-15. Al rientro break ospite e squadre adesso vicine, 19-18; parità 19-19 e Soverato si riporta avanti 21-19. Più tre dopo un attacco Bologna fuori. Pala Scoppa in coro a sostenere le ioniche. Arrivano cinque match point, 24-19 e chiude al secondo match point per 25/20. Un successo importante in vista della.seconda fase. Primo turno contro Melendugno in casa domenica prossima.

Volley Soverato 3

Fcredil Bologna 1

Parziali set: 25/15; 25/23; 22/25; 25/20

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 16, Romanin 4 , Coccoli ne, Tolotti ne, Zuliani 4, Frangipane 20, Orlandi 1, Buffo 15, Guzin 4, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

VTB BOLOGNA: Ristori 10, Taiani (L), Del Federico, Fiore 15, Lotti 15, Tresoldi 10, Bongiovanni 1, Laporta (L), Bovolo 1, Neriotti 3, Rossi 1, Saccani 2, Tellaroli 2. Coach: Andrea Zappaterra

ARBITRI: Spinnicchia Giorgia – Stancati Walter

MURI: Soverato 18, Bologna 7