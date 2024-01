Malore in ospedale, dottore biologo salvato in Calabria dai medici cubani

Un malore improvviso che poteva trasformarsi in tragedia: il dr. Enzo Ippolito, responsabile del laboratorio analisi all’ospedale G. Chidichimo di Trebisacce, è stato salvato dai medici cubani che hanno preso servizio al Pronto Soccorso dello spoke. Ieri mattina, intorno alle 9:30, il dottore stava partecipando all’iniziativa “Progetto Cuore”, insieme ad altro personale di laboratorio quali Pino Campanella, Pino Ferraro e Rosaria Malvito, quando ha avvertito un improvviso mal di testa e si è accasciato al terra.

Il personale presente si è subito attivato per aiutarlo: l’infermiere Ferraro ha subito effettuato il massaggio cardiaco in sala prelievi fino a quando, dal Pronto Soccorso, sono giunti i medici cubani che hanno preso in mano la situazione.

Sono Enmanuel Bellfernandez, ieri in servizio e Alicia Moreno Gallardo, che hanno letteralmente salvato il dr. Ippolito. È stata quest’ultima, infatti, che ha insistito con la defibrillazione, per ben 4 volte, tanto da fargli tornare respito e battito.

A causa del maltempo, l’elisoccorso allertato non è potuto atterrare, pertanto il dr. Ippolito è stato prima stabilizzato e poi trasportato con cautela all’ospedale di Castrovillari dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L’equipe del reparto di Cardiologia, guidata dal dr. Bisignano, ha effettuato l’operazione con successo.

Il dottore-biologo è ora ricoverato e sta bene: grazie all’intervento sinergico di tutti i presenti, e la tenacia della Dott.ssa cubana Gallardo, Enzo Ippolito è stato salvato da morte certa per un arresto post-ischemico. (Strettoweb.com)