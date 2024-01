Volley Soverato, al via la pool salvezza nel campionato di A2 femminile

Al via la pool salvezza nel campionato di A2 femminile. Il Volley Soverato sfiderà al PalaScoppa la Narcorcon Melendugno dell’ex coach Bruno Napolitano. Le pugliesi arrivano a questa fase con diciannove punti mentre Soverato parte da quindici punti dopo la bella e meritata vittoria nell’ultima gara di regular season contro Bologna.

Dunque, si parte in un nuovo mini campionato che vedrà disputare dieci partite prima di decretare le cinque retrocesse in serie B1. La squadra di coach Guidetti dopo il successo di domenica scorsa ha preparato bene questo incontro; dall’altra parte della rete ci sarà una squadra che dopo una partenza un pó a rilento nella prima parte di stagione, nell’ultimo periodo ha raccolto punti importanti.

In casa calabrese, é giunta anche la nuova straniera che già si sta allenando con la squadra. Johanna Montero Alcantara, classe 2001, é qui di una nuova giocatrice del Soverato. Durante questi primi allenamenti al Pala Scoppa si é già potuta notare la sua forza e tecnica; sarà un rinforzo importante per la squadra di casa in questa fase di stagione.

I tifosi accorreranno in massa al Pala Scoppa dove é prevista anche la presenza dei supporters pugliesi. Sarà certamente una bella giornata di sport con il popolo biancorosso pronto a spingere Buffo e compagne verso un risultato si spera positivo. Match al via domenica 28 gennaio alle ore 17.