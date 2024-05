Volo Londra – Bologna, terrore a bordo di un volo British Airway

Pilota interrompe decollo aereo durante la salita e torna indietro. Il motivo? la cabina non era pressurizzata

La comparsa delle mascherine in volo è l’incubo di chiunque abbia preso l’aereo almeno una volta nella vita. Pochi hanno però avuto la sfortuna di vivere l’esperienza che, ovviamente, si verifica solo in circostanze infelici.

Un volo British Airways partito dall’aeroporto di Londra Heathrow, EN (Regno Unito) e diretto allo scalo di Bologna è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Londra a causa di un problema di pressurizzazione della cabina.

Dopo essere decollato lunedì 6 maggio 2024, il volo BA-542 dell’Airbus A321-200N della British Airways, targato G-NEOS, con a bordo 210 passeggeri più 8 membri dello staff, ha riscontrato un “problema di pressurizzazione” che ha costretto i piloti ad interrompere il decollo durante la salita a FL080, dopo essere uscito dalla pista 09R di Heathrow.

A poi effettuato un’inversione di rotta per tornare allo scalo di partenza, per un atterraggio in sicurezza sulla pista 09L, circa 35 minuti dopo la partenza. I passeggeri, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono comunque riusciti a raggiungere l’Italia, con qualche ora di ritardo e su un vettore diverso, un A321-200N, targato G-NEOR, partito la mattina seguente che ha raggiunto Bologna con un ritardo di circa 17 ore.

L’aereo dell’evento è tornato in servizio circa 4 ore dopo l’atterraggio. Un passeggero ha riferito che il capitano ha chiamato l’assistente di volo principale nella cabina di pilotaggio a causa di problemi di pressione in cabina ed è tornato a Londra.