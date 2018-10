A Satriano il convegno “Borgo del Benessere”

L’Amministrazione Comunale di Satriano ha organizzato un convegno dal titolo “BORGO DEL BENESSERE”: Riqualificazione urbana e ospitalità turistica per la terza età – che si svolgerà il prossimo 13 Ottobre, alle ore 17.00, all’interno del Centro Polifunzionale di via dei Mulini.

Il Borgo del Benessere è un progetto di modello alternativo di residenzialità destinato ad un target di utenza ben definito. Si tratta di un sistema ricettivo organizzato e attrezzato nel quale gli anziani trovano accoglienza all’interno di strutture ristrutturate e fruibili del centro storico.

Durante il convegno interverranno Aldo Battaglia (Sindaco di Satriano) Dott. Vincenzo Ciconte (Consigliere Regionale e Vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Calabria); Dott. Gianluca Callipo (Sindaco Pizzo Calabro e Presidente Nazionale ANCI Giovani); Dott. Giorgio Liguori (Medico Psichiatra); Dott. Franco Petramala (Esperto in politiche socio-sanitarie); Arch. Mario Occhiuto (Sindaco di Cosenza); Arch. Francesco Aiello (Esperto in progettazione e gestione degli edifici per la sanità); Dott. Giorgio Marchese (Medico psicoterapeuta, Presidente NEVERLAND ONLUS, Vicedirettore Scuola Specializzazione Psicoterapia SFPID di Roma); Dott. Vincenzo Falcone (già Segretario Generale Comitato delle Regioni UE Bruxelles). Modererà il convegno il giornalista Massimo Clausi.