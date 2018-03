Abitazione in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale, sono intervenuti alle ore 18.20 circa in Via Francesco Caporale, nel comune di Settingiano, per l’incendio di un’abitazione.

Per domare il rogo cinque unità operative, con due automezzi; dalle prime ricostruzioni, le fiamme hanno avuto origine da un pentolino dimenticato sul fornello acceso e, successivamente, si sono propagate all’interno del locale cucina che è andato completamente distrutto.

Al momento dell’incendio nell’abitazione si trovava la sola occupante, una signora di 55 anni, che rimaneva lievemente intossicata dal fumo. La stessa veniva trasportata dal personale sanitario Suem118 presso struttura ospedaliera di Catanzaro.

L’intervento ha evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine, con i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle fiamme e posto in sicurezza una bombola di gas Gpl.