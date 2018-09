Auto distrutta dalle fiamme lungo la Sp 65

Autovettura in fiamme nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.40, lungo la strada provinciale 65 nel territorio comunale di Vazzano in provincia di Vibo Valentia.

Un Fiat 500L che si trovava parcheggiata a bordo strada, per cause ancora in corso di accertamento, è stata interessata da un incendio che l’ha completamente distrutta. Sul posto, per estinguere il rogo, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato gli accertamenti di rito.