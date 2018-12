Domenica 23 Dicembre l’evento “La Tregua di Natale” – Presentazione del volume “Montepaone in guerra”

Domenica 23 Dicembre, alle ore 16.30, presso la Sala Convegni di Palazzo Pyrrò nel centro storico di Montepaone, l’Occhio del Pavone in collaborazione con la Libera Associazione “L’Arca” e con il patrocinio del Comune di Montepaone, dell’Associazione “Calabria in Armi”, dell’Istituto del Nastro Azzurro (Federazione Provinciale di Catanzaro), dell’Associazione “ANUTEL”, organizza l’evento “LA TREGUA DI NATALE” – Presentazione del volume “Montepaone in guerra – I montepaonesi al fronte nel primo centenario della grande guerra”.

La pubblicazione in presentazione chiude l’omonimo progetto “Montepaone in guerra” avviato nel 2015 in occasione del primo centenario della prima guerra mondiale, con lo scopo di ricercare e studiare i soldati (reduci e caduti) nativi di Montepaone. Il progetto così strutturato, ha visto l’organizzazione nel triennio, di un convegno, di una mostra storica, oltre ai progetti collaterali realizzati con l’Associazione L’Arca – Biblioteca Civica Cesare Pyrrò (Workshop “Scenari della grande guerra” ed Emissione di Cartolina commemorativa con annullo speciale di Poste Italiane).

Il progetto, ha ottenuto l’approvazione dalla Struttura di Missione per gli Anniversari Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riconoscendone la valenza, lo ha inserito nelle manifestazioni nazionali per il Centenario della Grande Guerra.

Durante la manifestazione si alterneranno al tavolo dei relatori:

– Il Sindaco di Montepaone, Mario Migliarese, che porterà un saluto di benvenuto.

– Il Gen. Div. (Ris) Pasquale Martinello, Presidente dell’Associazione Calabria in Armi, che tratterà de “La Calabria e i calabresi durante la grande guerra”.

– Massimiliano Cappuccino, de L’Occhio del Pavone che esporrà i contenuti della pubblicazione in presentazione.

– L’Architetto Oreste Sergi Pyrrò che relazionerà su: “La famiglia Pyrrò – Tra ideali patriottici e tradizione militare”.

– Vincenzo Santoro, Presidente della Federazione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro, che approfondirà l’attenzione su “I Decorati di Montepaone”.

Si concluderà con l’intervento di Giovanna Vecchio, Presidente dell’Associazione L’ARCA – Biblioteca Civica Cesare Pyrrò.

Inoltre, verranno esposti per l’occasione:

– Cimeli della Grande Guerra, a cura dell’Associazione Calabria in Armi, facenti parte della collezione di Giuseppe Chirico.

– Le Opere dedicate dall’artista Giuseppe Casaletto.

– La Cartolina Commemorativa, a cura dell’Associazione L’ARCA.

– Il Plastico “Scenari della Grande Guerra”, realizzato durante il workshop in biblioteca.

– Documenti e fotografie provenienti dalle famiglie dei soldati.