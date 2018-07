Furto di energia elettrica, un arresto e tre denunce

I carabinieri della stazione di Cirò Marina ed Aliquota Radiomobile, hanno eseguito una serie di controlli, unitamente a tecnici verificatori della società Enel S.p.A. L’attività ha consentito di individuare un esercizio commerciale a Cirò Marina che sottraeva fraudolentemente energia elettrica ai danni della società distributrice, mediante l’utilizzo di un by-pass.

Conseguentemente, la proprietaria del negozio, è stata arrestata per furto aggravato. Stesso reato per altre tre persone, tutte responsabili di aver sottratto energia elettrica, con l’utilizzo di un by-pass, per alimentare le rispettive abitazioni e che sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.