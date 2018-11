Guida in stato di ebbrezza, quattro denunce e patenti ritirate

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri del Comando Compagnia di Vibo Valentia. Nell’ultima settimana sono state oltre 600 le persone controllate dai militari sulle strade del Viboonese. Ritirate patenti e sequestrate diverse auto perché sprovviste di polizza assicurativa.

In particolare a Cessaniti i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura in 32enne vibonese perché trovato in possesso di quattro grammi di marijuana ed hanno multato un suo coetaneo perché alla guida dell’auto con patente sospesa. Da qui la sanzione accessoria del fermo amministrativo dei veicolo.

A Pizzo i carabinieri della Stazione hanno invece denunciato un anziano del posto per reiterazione nella violazione di guida senza patente. Il veicolo era, tra l’altro sprovvisto di copertura assicurativa ed è stato posto sotto sequestro. Sempre i militari di Pizzo hanno deferito all’autorità giudiziaria un 25enne di Filadelfia per porto ingiustificato di armi e possesso di stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso infatti in possesso di un coltello serramanico e di due grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni.

Altri due giovani, un 23enne di Jonadi ed un 19enne di Vibo sono stati invece deferiti per guida in stato di ebrezza. Ad entrambi è stata ritirata la patente.