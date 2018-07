Incendio a Copanello, disagi alla circolazione sulla SS 106

Ennesimo incendio in località Copanello nel comune di Stalettì. Questa volta le fiamme hanno interessato arbusti e macchia mediterranea in prossimità di un noto stabilimento di torrefazione. Le fiamme alte ed il fumo denso hanno creato disagi alla viabilità sulla SS 106 per cui si è reso necessario con l’ausilio della Polizia Stradale e della Polizia Locale interdire temporaneamente il transito.

Al momento la situazione è sotto controllo e la viabilità è ripresa in ambedue i sensi di marcia. Sul posto a sedare le fiamme la squadra AIB dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sede centrale con il supporto di una squadra di Calabria Verde. Non si registrano danni a persone ne alle strutture presenti nelle vicinanze.