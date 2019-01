Litigata furibonda, marito e moglie finiscono al Pronto Soccorso

Se le sono date di santa ragione moglie e marito, che dopo l’ennesima lite sono finiti in Pronto Soccorso. E’ accaduto a Fuscaldo sul tirreno cosentino, dove a sedare le urla e gli schiamazzi sono intervenuti i carabinieri delle locali stazioni, allertati dai vicini che hanno visto volar giù dall’appartamento della coppia, sedie ed utensili da cucina.

Secondo quanto si apprende al termine della lite furibonda, ad avere la peggio sarebbe stato il marito, ferito ad un braccio e ad una gamba, soccorso da alcuni passanti e trasportato in ospedale. Anche per la moglie comunque necessario l’intervento del 118 per contusioni ed ecchimosi in varie parti del corpo.