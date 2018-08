Montauro – La sicurezza al primo posto

L’amministrazione comunale di Montauro ha stipulato una convenzione con Associazione “ANTA” che implementerá il servizio di sorveglianza e sicurezza del territorio (specialmente nelle ore serali), con servizi di

– Controllo delle infrazioni al codice della strada nel territorio comunale;

– Controllo del territorio con particolare riferimento al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e controllo per l’abbandono di rifiuti indiscriminato;

– controllo delle effrazioni all’ordinaza sulla limitazione delle irrigazioni.

Il nostro impegno per il territorio è costante e gli interventi, che mettiamo in campo, puntano a migliorare la vivibilità di Montauro. La sicurezza è uno dei punti del nostro programma amministrativo e ci attiveremo sempre per garantirla ai nostri concittadini.