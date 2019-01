Neonato in pericolo di vita trasferito d’urgenza a Firenze con volo militare

Un neonato di un mese di vita in gravi condizioni di salute è stato trasferito d’urgenza, con un aereo messo a disposizione dall’Aeronautica militare italiana, da Reggio Calabria a Firenze, nell’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze per le necessarie cure. Il piccolo, a quanto si è appreso, è stato tratto in salvo.

Il velivolo, un Falcon 50 decollato dall’aeroporto militare di Ciampino e giunto in Calabria per imbarcare il bimbo, i genitori e l’equipe medica, è ripartito alla volta di Firenze per consentire il successivo trasporto verso l’ospedale pediatrico toscano, raggiunto intorno alle 13.30.

La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture. La Sala Situazioni di Vertice ha così attivato uno degli assetti della Forza Armata in prontezza 24 ore su 24 anche per questo genere di necessità.